O ‘boom’ nos cartões de créditos da Caixa para mulheres

Somente em agosto, a Caixa de Daniella Marques emitiu mais de 58.000 cartões de crédito pessoa física para mulheres, no “Caixa Pra Elas”. O número representa um crescimento de 66% em relação ao mês anterior.

Também no mês passado, foram registradas seis mais contratações do crédito Caixa Tem para MEI e mais de 70% a mais no crédito Pessoa Jurídica para empresas com participação societária feminina.

O atendimento do programa pelo aplicativo Caixa Tem, aliás, já teve mais de 26 milhões de acessos únicos.