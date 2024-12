Nas mãos do governo, Correios têm rombo histórico de R$ 2 bilhões

Quando chegou ao Planalto, em 2023, o presidente Lula — com auxílio do PT — liderou uma forte pressão para tentar reverter a privatização da Eletrobras. A estatal era um antigo curral de políticos do núcleo de poder petista e foi privatizada durante a gestão de Jair Bolsonaro.

As investidas do governo para reverter o processo fracassaram e acabaram criando um abismo entre o resultado da antiga estatal e as atuais empresas controladas pelo governo. Privatizada, a Eletrobrás fechou o terceiro trimestre do ano com lucro líquido de 7 bilhões de reais.

Os Correios, nas mãos do governo, já têm um prejuízo histórico de 2 bilhões de reais no ano e busca formas de não declarar a completa insolvência. O pedido de socorro já chegou ao Planalto, que acompanha com preocupação a degradação da companhia.

