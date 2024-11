Movimento no varejo avança em outubro devido ao Dia das Crianças

Impulsionado pelo Dia das Crianças, o mês de outubro registrou um crescimento de 3% no movimento de pessoas no varejo, tanto em lojas físicas quanto em shopping centers, na comparação com 2023. Os dados foram divulgados pela HiPartners, em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo.

Também houve aumento no faturamento do varejo. Nacionalmente, o setor teve um crescimento de 6%, impulsionado principalmente por Norte e Nordeste, que apresentaram um aumento expressivo de 12% e 10%, respectivamente. De acordo com a pesquisa, esse desempenho reflete também a variação positiva no ticket médio geral, que teve aumento de aproximadamente 5%.

Em relação aos setores, “Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos” foi o maior destaque, com crescimento de 51% no fluxo de visitação, consolidando-se como líder entre os setores.

Já em termos de faturamento, o setor “Outros artigos de uso pessoal e doméstico”, apesar de ter apresentado queda de 5% no fluxo no período, obteve um aumento de 12%. Enquanto isso, “Móveis e Eletrodomésticos”, que vinha sofrendo quedas expressivas nos últimos meses, registrou a maior alta do mês entre os segmentos, com 15% a mais de receita em relação a outubro de 2023.

Sócia da HiPartners, Flávia Pini destacou a importância da sazonalidade para o impulsionamento do varejo. Ela ponderou, contudo, sobre o desafio que isso também representa em termos de disputa de mercado.

“O desempenho positivo em outubro, impulsionado pelo Dia das Crianças, evidencia o potencial do varejo em datas sazonais. No entanto, o verdadeiro desafio para os varejistas é manter essa performance ao longo do ano. Isso só é possível com o cumprimento de uma agenda robusta de tecnologia, que permita personalizar experiências, otimizar operações e atender às demandas de um consumidor cada vez mais conectado e exigente. A tecnologia não apenas potencializa vendas em momentos de pico, mas também sustenta o crescimento fora desses períodos, garantindo relevância e competitividade contínuas”, afirmou.