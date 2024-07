Ministro de Lula reforça crítica contra juros altos: “não podemos admitir”

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reforçou as críticas sobre a política de juros do Banco Central nesta quarta-feira. Para ele, há demonstrações claras do governo de “solidez” na economia, mas as taxas atrapalham.

“O mais importante para a gente impulsionar o crescimento nacional é a queda de juros. Disso nós não podemos admitir. Um país que tenha 6,5% de juros real.”, afirmou em inauguração do Complexo Eólico Novo Horizonte, em Boninal, na Bahia.

“Isso faz com que se use o capital empregado no no setor meramente de juros e ele seja o maior, mais bem remunerado que aquele que trabalha, gera emprego, gera renda, produz”, acrescentou.

No evento, Silveira também retomou os ataques ao governo anterior, classificado por ele como “entreguista”. O ministro já havia, na semana passada, condenado o “obscurantismo” na Petrobras sob Bolsonaro.