Mercado de seguros já arrecadou R$ 154 bilhões no ano, um aumento de 10%

Em setembro, as seguradoras do Brasil fecharam com faturamento de 17,7 bilhões de reais, crescimento de 11,8% no comparativo com o mesmo mês do ano passado. No acumulado deste ano, a arrecadação total foi de 154 bilhões de reais, o que representa um aumento de 10,2%. O levantamento do desempenho do setor foi realizado pelo IRB+Inteligência, plataforma de análises do IRB(Re).

Considerando o terceiro trimestre do ano, houve uma variação positiva de 10,8%, sobretudo devido ao segmento de seguros de Vida, responsável por quase 60% do resultado das seguradoras entre julho e setembro. Os produtos deste segmento que mais se destacaram foram o seguro viagem (58%), reflexo da alta do número de passageiros em voos internacionais de acordo com dados da Anac, e o seguro Prestamista (avanço de 36% na modalidade coletiva e de 58% na individual), em decorrência do crescimento de empregos formais no país.

Nesse período, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho e Emprego, foram criadas 678,4 mil vagas de empregos formais, 19,7% a mais que o registrado no terceiro trimestre de 2023.

Outro dado importante de julho a setembro deste ano foi que a taxa de sinistralidade, indicador que avalia o desempenho operacional das seguradoras, aumentou 3,6 pontos percentuais (p.p.) em comparação ao mesmo período de 2023, de 38,5% para 42,1%, impulsionada pelo avanço dos sinistros ocorridos do segmento Danos e Responsabilidades. Tanto o desastre natural que atingiu o Rio Grande do Sul, em maio, quanto o acidente aéreo da Voepass, em agosto, em Vinhedo (SP), ainda impactam os resultados do setor de seguros.

