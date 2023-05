Lula quer ampliar oferta do programa de microcrédito do Banco do Nordeste

Nos quatro primeiros meses do ano, o Crediamigo, programa de microcrédito do Banco do Nordeste, desembolsou 3,2 bilhões de reais em pouco mais de 1 milhão de operações — cerca de 30.000 a mais do que o mesmo período de 2022.

Os dados foram apresentados nesta semana a Lula pelo chefe da instituição, o ex-governador de Pernambuco Paulo Câmara, em reunião no Palácio do Planalto.

O presidente disse que que quer mais.