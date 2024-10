Lula participa de anúncio de investimentos na indústria nesta quarta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula vai participar, a partir das 11h desta quarta-feira, da cerimônia “Nova Indústria Brasil – Missão 3: Mobilidade Verde e Cidades Sustentáveis”.

O evento acontecerá no Palácio do Planalto, em Brasília, e terá a apresentação de metas e anúncios de investimentos no setor, tanto públicos quanto privados.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o ministro das Cidades, Jader Filho, também deverão participar.

Além deles, representantes da indústria da construção civil e de entidades representativas desse setor, entre outros, são esperados na cerimônia.

Lançada em janeiro deste ano, a política industrial do governo federal prevê investimentos de 300 bilhões de reais até 2026.