Lula diz que vai confrontar diretora do FMI com PIB acima do esperado

Em sua live semanal, Lula voltou a ironizar a previsão do Fundo Monetário Internacional que divulgou, em abril, que o Brasil cresceria menos de 1% neste ano. A provocação do presidente segue a divulgação, na sexta-feira passada, do PIB do segundo trimestre, em que o país cresceu 0,9%, acima dos 0,3% que eram esperados por parte das projeções econômicas.

“Eu vou encontrar com a diretora do FMI (Kristalina Georgieva) agora na Índia. E quando eu me encontrei com ela lá em Hiroshima, eu falei: ‘olha, eu vou provar para vocês que o cálculo de crescimento de 1% na economia brasileira tá errado. Nós vamos crescer mais do que vocês estão prevendo’. E vou chegar agora e falar: ‘tá vendo, nós já crescemos mais do que disse a você.’”, disse o petista nesta terça-feira.

“Apesar do comportamento do Banco Central, a economia vai crescer”, acrescentou Lula, em uma nova crítica à autoridade monetária.

Lula viaja para a Índia, que sedia nova reunião da cúpula do G20, que ocorre nos dias 9 e 10 de setembro. Ele vai embarcar na próxima quinta-feira, em meio às celebrações do Dia da Independência, por volta das 12h.

No G20, Lula quer traçar um plano com o governo indiano para promoção do etanol como combustível alternativo ao diesel e a gasolina e também falar sobre formas de combate à desigualdade. Na live, ele criticou a verba despendida na Guerra da Ucrânia e disse que o montante poderia ser revertido para ajudar países subdesenvolvidos.

Em sua última viagem internacional, para África em agosto, Lula defendeu que o FMI trocasse a dívida externa africana por um fundo de desenvolvimento da infraestrutura. Na esteira de críticas, o petista disse recentemente que o órgão colocou “uma espada em cima do presidente da Argentina”, seu aliado Alberto Fernández.

