Inadimplência no varejo de moda aumenta 8% em setembro

Por Ramiro Brites Atualizado em 20 out 2022, 17h03 - Publicado em 20 out 2022, 17h01

A inadimplência do crediário no varejo da moda aumentou 8,10% no mês de setembro, em relação com agosto. O Índice Meu Crediário, levantamento com centenas de redes varejistas do país, aponta para falta de pagamento de 9,16% das parcelas vencidas entre 61 e 90 dias.

“No mês passado, tivemos uma redução significativa nas vendas comparado ao mesmo intervalo de 2021. Com menos clientes comprando, a análise é de que parte deles também acabou não saindo para pagar suas parcelas”, avalia Jeison Schneider, CEO do Meu Crediário.

O índice também constatou aumento de 16,37% na inadimplência de setembro ante ao mesmo período do ano passado – quando 7,66% dos carnês estavam atrasados. Dentro do varejo de moda, o crediário hoje representa em média 40% do faturamento dos lojistas.