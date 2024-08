Grupo de moda adota meta de 50% de mulheres na alta liderança até 2030

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O grupo AZZAS 2154, detentor de marcas como Arezzo, Schutz, Farm, Animale, Hering e Reserva, firmou compromisso com o Movimento Elas Lideram, da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, e estabeleceu a meta de ampliar para 50% a presença feminina em cargos de alta liderança até 2030.

“Aumentar a presença de mulheres em cargos de liderança é um objetivo importante para nós, que temos um papel essencial na construção de uma cultura organizacional mais inclusiva, colaborativa e que valoriza a pluralidade”, afirma Luciana Wodzik, CEO da unidade de negócios de calçados e acessórios de AZZAS 2154.

Atualmente, 45% dos cargos de alta liderança de AZZAS 2154 são ocupados por mulheres, superando em 15 pontos percentuais a primeira meta estabelecida pelo Movimento Elas Lideram para 2025. No geral, o grupo tem 64% de mulheres no seu quadro de colaboradores.

“Quando falamos sobre a falta de representatividade feminina, precisamos considerar as barreiras históricas e desigualdades estruturais presentes em nossa sociedade. Muitas mulheres precisam equilibrar suas carreiras com responsabilidades familiares e, muitas vezes, com jornadas duplas ou até triplas”, afirma Suelen Joner, gerente-executiva de sustentabilidade de AZZAS 2154.