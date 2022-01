Governador de SC defende congelar preços do ICMS dos combustíveis

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, decidiu nesta semana defender o congelamento do ICMS sobre o preço dos combustíveis.

“Para que os aumentos determinados pela Petrobras tenham menos impacto no bolso dos catarinenses, vamos defender o congelamento do ICMS dos combustíveis perante o Conselho Nacional de Política Fazendária”, diz Moisés.

A manifestação do gestor vem no momento em que a Petrobras anunciou mais um aumento dos preços nas refinarias e a intenção do governador é minimizar esse impacto no bolso dos catarinenses.

Atualmente, Santa Catarina já e o estado que menos tributa combustíveis na Região Sul.

A determinação de Moisés será levada pelo secretário da Fazenda, Paulo Eli, ao Conselho Nacional de Política Fazendária, a quem cabe a decisão final sobre a questão.