Gigante chinesa debate em SP os impactos do Wi-Fi 7 nos negócios

A gigante chinesa de tecnologia Huawei vai realizar, nesta terça, em São Paulo, um grande encontro para empresários e investidores do setor. O Eco-Connect Summit 2024 vai debater as mais novas tendências no mercado, como a chegada do wi-fi 7, tecnologia que vai oferecer quatro vezes mais capacidade de banda.

A convite da empresa, virá ao Brasil participar das discussões, Osama Aboul-Magd, diretor do grupo de trabalho do padrão Wi-Fi 6 do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, associação mundial dedicada à padronização do wi-fi.

Aboul-Magd também é especialista sênior da Huawei e um dos líderes em pesquisas sobre o desenvolvimento dessa tecnologia. Ele vai debater o impacto do wi-fi 7 no mundo e as mudanças que essa nova tecnologia vai trazer para as redes sem fio.

Além de mostrar a evolução das inovações em nuvem e da inteligência artificial, a expectativa é apresentar ao mercado brasileiro alguns estudos de caso nas áreas de saúde, educação, bancos, governo, demonstrando com experiências práticas, que já são realidade na China, como usar as tecnologias em diferentes segmentos.

“Queremos mostrar toda a capacidade das tecnologias para inspirar nossos parceiros a começarem a desenvolver novas alianças, novos negócios, novas soluções para o Brasil”, diz Ricardo Matsui, diretor de Canais da Huawei Brasil.