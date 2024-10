Fiemg busca investimentos na Austrália em fábrica de ímãs de terras raras

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe, está na Austrália para buscar parceiros que queiram investir na primeira fábrica de ímãs de terras raras da América Latina, localizada em Lagoa Santa (MG).

No ano passado, a Fiemg adquiriu o antigo Laboratório de Produção de Ímãs de Terras Raras, que está sendo convertido no CIT Senai ITR. Com os investimentos necessários, a unidade deverá começar a operar ainda este ano, com a produção de um primeiro lote piloto de ímãs de Neodímio Ferro Boro, atendendo à demanda por fontes renováveis de energia, mobilidade elétrica e produção de motores de alta performance no país.

Nesta segunda-feira, o chefe da Fiemg esteve na cidade de Perth, onde se reuniu com representantes das mineradoras Meteoric Resources e da Viridis Mineração, que já atuam em projetos de terras raras na região de Poços de Caldas, no Sul de Minas.

No encontro, Roscoe assinou memorandos de entendimento com as duas empresas para parcerias junto ao CIT Senai ITR e com a Viridion Rare Earth Technologies, que ainda iniciará seu projeto em Minas Gerais.