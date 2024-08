Fabricante chinesa de pneus avalia investir R$ 2 bilhões em Santa Catarina

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, a chinesa Sailun Tires avalia investir 2 bilhões de reais na construção de uma fábrica no Brasil.

Recentemente, representantes da empresa estiveram com o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, para avaliar a possibilidade de estabelecer o projeto em Araquari, município próximo ao Porto de São Francisco do Sul, no Norte catarinense.

Se o negócio for para frente, as obras devem gerar 2.000 empregos diretos no estado.

Desde a sua criação em 2002, a empresa chinesa fabrica e distribui pneus de automóveis de passeio, caminhões leves, médios e fora de estrada para os principais mercados da América do Norte, Europa, Ásia, África e América do Sul. O faturamento anual da marca gira em torno dos 7 bilhões de reais.

No Brasil, o objetivo é que a linha de produção da fábrica tenha a parceria Joint-Venture Cantu (Itajaí) e Magno (Recife).