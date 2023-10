Evento no Rio terá co-fundador do Waze e Eduardo Paes

Atualizado em 4 out 2023, 13h04 - Publicado em 4 out 2023, 16h30

Por Redação

A Monte Bravo Investimentos promove nesta quinta, no Rio de Janeiro, um evento de economia e inovação que terá a participação do prefeito Eduardo Paes, e de Uri Levine, co-fundador do Waze.

“Este encontro exclusivo, especialmente preparado para os nossos clientes, voltado para networking e troca de conhecimento nas principais cidades do país finalmente aporta no Rio de Janeiro, em sua quarta edição de 2023. Juntos, debatemos sobre as perspectivas do cenário econômico atual e oportunidades de investimento”, avalia Pier Mattei, co-fundador e CEO da Monte Bravo.

O primeiro dos três painéis do MB Experience tratará das perspectivas políticas e econômicas para o Rio de Janeiro, com um bate-papo entre Eduardo Paes e Alexandre Mathias, estrategista-chefe da Monte Bravo. Na sequência, haverá um debate sobre cenário macroeconômico e perspectivas de investimento no Brasil e no exterior, com o gestor de mercado Fernando Lovisotto, sócio e CIO da Vinci Partners. Para concluir, Levine irá falar sobre tecnologia e inovação.

O evento acontece no Jockey Club Brasileiro, no Leblon.

