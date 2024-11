Estudo da Fecomércio mostra resiliência do setor de turismo em MG

Um estudo realizado pela Fecomércio em Minas Gerais, com base nos dados da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, mostra que a atividade turística no estado reduziu a desaceleração no mês de setembro em comparação com o mês de agosto.

O indicador mensal saiu de -1,0%, em agosto, para -0,1% em setembro. Na média nacional, o volume da atividade turística teve elevação de 0,5%, em setembro, após ficar em 0% no mês anterior.

O estado lidera o crescimento do turismo no país no acumulado do ano e nos últimos 12 meses. Entre janeiro e setembro de 2024, a atividade turística do estado foi a 8,9%, ficando 6,9 pontos percentuais acima da média nacional.

Com este desempenho, no acumulado do ano, o estado fica na liderança entre as demais unidades analisadas seguido de: Bahia, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.

“Um dos principais fatores que contribuíram para esse fortalecimento, foram em especial, as atividades turísticas referente a restaurantes, hospedagens e espetáculos teatrais e festivais de músicas, acrescido do ecoturismo por meio das promoções de roteiros realizado pelas agências de turismo’’. diz Fernanda Gonçalves, economista da Fecomércio MG.