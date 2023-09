Donos de supermercados vão debater reforma tributária com congressistas

Em meio aos debates sobre a reforma tributária no Senado, a Associação Brasileira de Supermercados vai reunir mais de 1.000 empresários do setor, que representam 80% do PIB do varejo alimentar de todo o país, para conversar com deputados e senadores sobre o tema durante encontro anual da entidade, nos dias 18 e 19 de setembro. O segmento tem defendido a cesta básica nacional isenta.

O ABRAS’23 Food Retail Future será realizado em Campinas (SP) e contará com parlamentares como o presidente da CCJ no Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion (PP-PR), o presidente da Frente de Comércio e Serviços na Câmara, deputado Domingos Sávio (PL-MG) e o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, deputado Joaquim Passarinho (PL-PA).

“O setor representa 7,5% do PIB Nacional e é essencial para garantir o abastecimento diário de 28 milhões de consumidores que frequentam os supermercados e sentem na pele qualquer mudança na tributação. Temos lugar de fala no debate e sabemos que se não zelarmos pelo acesso da população aos produtos essenciais, não cumpriremos nossa razão e função social de abastecer com segurança e qualidade a população brasileira”, afirma o presidente da Abras, João Galassi.