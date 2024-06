Depois de Lula, chefe da CNI encontrou Haddad em “clima de velório”

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na terça, Lula recebeu o presidente da CNI, Ricardo Alban, a sós no Planalto. E autorizou que o próprio Alban, e não o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciasse a morte da Medida Provisória do PIS-Cofins.

Depois de anunciar a decisão de Lula durante o evento da frente ruralista, amplamente contrária a Haddad e o governo, Alban foi ao encontro de Haddad na Fazenda: “O clima era de velório”, diz um interlocutor presente.

Lula, aliás, matou a MP do PIS-Cofins no domingo passado, muito antes do anúncio de Rodrigo Pacheco sobre a devolução da medida. “A crise se alongou porque ninguém se entendia sobre como seria o velório”, diz um ministro.