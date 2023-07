De saída da Betano, Alex Fonseca negocia com empresas dos EUA e da Europa

Principal executivo da Betano no Brasil, Alexandre Fonseca está de saída da empresa e já negocia com operadoras de apostas dos Estados Unidos e da Europa para assumir a operação de uma delas no país.

Alex, como é conhecido, capitaneou as negociações para a Betano tornar-se patrocinadora de clubes como Fluminense e Atlético-MG e da própria Série A do Campeonato Brasileiro, além de comprar os naming rights da Série B e da Copa do Brasil.

O executivo tem contrato com a casa de apostas até 28 de setembro. Já avisou que deixará a empresa depois dessa data, mas não definiu seu destino.

A Betano faz parte do grupo Kaizen Gaming, da Grécia. Além do Brasil, tem operações de apostas em Portugal, Romênia, Alemanha, Bulgária, República Tcheca, Chile, Peru, Equador e Canadá.

