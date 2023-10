Dados da CNI revelam boas notícias para a economia

Atualizado em 6 out 2023, 08h10 - Publicado em 8 out 2023, 18h01

A CNI vai divulgar nesta semana dados que mostram melhora da economia em doze de catorze indicadores de infraestrutura monitorados pela entidade. Os números refletem resultados do primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com levantamento realizado pela entidade, o maior aumento foi verificado no transporte aéreo de passageiros, que teve um crescimento de 20,4%. Na sequência, aparecem o tráfego de veículos leves em rodovias federais pedagiadas (11,6%). O acesso à internet fixa (7,5%) e o transporte marítimo de cargas no comércio exterior (7,0%) também se destacam. A movimentação de cargas nos portos, aliás, bateu recorde no período.