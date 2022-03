Custo de internação aumentou com a pandemia, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A pandemia de Covid-19 fez crescer o gasto dos planos de saúde com a internação dos pacientes. Segundo levantamento da Unidas, associação que reúne operadoras de saúde, as empresas gastaram em média no ano passado 20.504 reais por paciente internado.

Em 2020, esse valor era de 18.460 reais. A máxima histórica registrada anteriormente era de 17.067 reais em 2017. Antes de eclodir a pandemia, em 2019, o dado estava em 15.652 reais. Entre 2019 e 2021, o crescimento do indicador foi de 17%, acima da inflação do período.

Segundo a Unidas, os gastos com hospitais são as maiores despesas das operadoras de saúde, tendo sido responsáveis por 52,5% dos custos dos planos no ano passado. O levantamento da entidade mostrou ainda que a Covid-19 aumentou o tempo de permanência na internação.

Em 2019, pacientes ficaram, em média, 5,73 dias internados. Em 2021, esse dado atingiu 7,04 dias, com maiores taxas nas idades avançadas, acometidas de forma mais grave pelo coronavírus, especialmente em 2020.