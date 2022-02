Consultoria de gestão empresarial fecha 2021 com faturamento milionário

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Especializada em consultoria de gestão empresarial, a AdopTI fechou 2021 com crescimento de mais de 90%, se comparado ao ano anterior, ultrapassando 35 milhões de reais em vendas.

Para 2022, a expectativa é alavancar ainda mais o crescimento da companhia, projetando atingir 45 milhões de reais, a partir de novas soluções do portfólio e na ampliação da atuação da empresa no Centro Oeste e Nordeste do Brasil.

A consultoria atua com a plataforma de gestão empresarial SAP, ferramenta que amplia a eficiência do controle e gerenciamento das informações e dados de companhias.

“Nosso grande objetivo é sermos referência no setor. O resultado do nosso esforço garantiu que iniciássemos o ano de 2022 conquistando o selo SAP Partner Gold, reforçando o nosso compromisso como uma consultoria referência SAP”, diz Marcos Pazeto, Diretor Executivo da AdopTI.