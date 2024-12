“Conseguimos piorar o impiorável”, diz Flávio Rocha sobre tributária

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente do Conselho de Administração do Grupo Guararapes, que controla a rede de lojas Riachuelo, o empresário Flávio Rocha fez duras críticas à reforma tributária, cujo principal projeto de regulamentação teve o texto-base aprovado pelo plenário do Senado nesta quinta-feira.

“Conseguimos piorar o impiorável. Vamos ter retrocessos nas três frentes que foram prometidas. Não vai haver simplificação, não vai haver queda de informalidade -pelo contrário-, não vai haver queda da litigância tributária”, declarou Rocha durante participação no mais recente episódio no EsferaCast, videocast da Esfera Brasil.

Na opinião do empresário, a reforma desonera fortemente os setores que têm condição de repassar imposto para preço e chama para pagar a conta setores onde 1% ou 2% a mais de carga tributária pode determinar a quebra do formal e o crescimento do informal. “Esse desequilíbrio é um defeito estrutural da reforma tributária”, comentou.

Rocha defende uma transformação digital na forma de financiamento do Estado: “Estamos prontos para uma mudança radical no sistema tributário, saindo do átomo para o bit. Ao invés de rastrear fisicamente o deslocamento de mercadoria, o mundo digital nos possibilita o rastreamento das transações digitais. Uma base nova que o Brasil tem total condição de implementar, que é o imposto sobre transações”.

Publicidade