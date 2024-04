Companhia aérea teve mais da metade de “novos” passageiros no país em 2023

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Latam registrou um crescimento de 32 milhões para 39 milhões de passageiros domésticos e internacionais no Brasil em 2023, na comparação com o ano anterior.

O salto no volume de viajantes na companhia aérea representou mais da metade (54%) do aumento contabilizado no país pela Anac, a Agência Nacional de Aviação Civil, em todo o ano passado: de 88 milhões para 99 milhões — cerca de 13% a mais.

Para 2024, a companhia aérea prevê a chegada de mais aviões e um novo crescimento de 7% a 9% na sua operação doméstica no Brasil — um acréscimo estimado de mais de 3 milhões de assentos.

No ano passado, a Latam foi responsável por 2,8 milhões de desembarques internacionais no Brasil, o que representa 65% de todos os passageiros que chegaram ao país em voos de companhias aéreas brasileiras no período.