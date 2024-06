Comércio cresce 4,9% no Dia dos Namorados, aponta a Cielo

Em comparação com 2023, as vendas no Varejo para o Dia dos Namorados cresceram 4,9% neste ano, mostra o Índice Cielo do Varejo Ampliado.

Os setores que mais contribuíram para a alta foram: Óticas e Joalherias (+19,1%); Móveis, Eletro e Depto (+12,3%); Cosméticos e Higiene Pessoal (+9,6%) e Turismo e Transporte (+6,5%). O e-Commerce também subiu 15,5%.

De acordo com Carlos Alves, vice-presidente de tecnologia e negócios da Cielo, o calendário deste ano favoreceu o resultado.

“No ano passado houve um feriado, o que geralmente leva ao fechamento de parte do comércio, bem próximo ao Dia dos Namorados. Em 2024 a situação não se repetiu, ajudando as vendas”, afirma.