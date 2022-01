Com alta da inflação, cresce preferência de brasileiros por atacarejos

Com a alta da inflação — que fechou o ano de 2021 em 10% –, os brasileiros têm se virado como podem, mudando hábitos até na hora de fazer compras.

Pesquisa divulgada pela ‘Gente’, plataforma de insights e estudos da Globo, mostra que o atacarejo foi o canal de vendas que mais cresceu entre abril e outubro do ano passado na comparação com os mesmos meses de 2020 — ficando na frente até de concorrentes de peso, como super e hipermercados.

No período avaliado, as grandes redes que combinam características tanto do atacado quanto do varejo tiveram crescimento médio mensal de vendas de 7,4%, seguido por supermercados (4,98%), mercados de vizinhança (4,57%) e hipermercados (2,84%).

De acordo com a sondagem, o que mais atraiu os consumidores ao atacarejo foram os melhores preços (62%), variedade (41%) e ofertas (38%).

Entre as bandeiras mais citadas pelos entrevistados, aparecem Atacadão (41%), Assaí (39%), Fort (4%), Roldão (3%) e Max (3%).