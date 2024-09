CNI diz que recebe com “total indignação” alta dos juros pelo BC

A CNI divulgou comunicado, nesta quarta, para dizer que “recebe com total indignação a decisão do Comitê de Política

Monetária do Banco Central de aumentar a Selic em 0,25 ponto percentual, para 10,75% ao ano”.

Para a CNI, o nível da Selic antes da reunião desta quarta era “mais do que suficiente” para manter a inflação sob controle. A entidade afirma que a alta dos juros vai prejudicar a criação de emprego e renda para a população.

Segundo o presidente da CNI, Ricardo Alban, a alta da Selic não apenas impõe custos desnecessários sobre a economia, como coloca o Brasil na contramão do que a maioria dos países, desenvolvidos ou em desenvolvimento vêm fazendo.

“É emblemático que no mesmo dia em que os Estados Unidos decidem baixar a taxa básica após meses, o Brasil resolva o contrário, elevar a Selic. Torna a nossa diferença de juros reais ainda mais grave e cria condições desfavoráveis ao investimento no país. Até que ponto a especulação do mercado futuro de juros influencia as narrativas da expectativa de inflação futura?”, diz Alban.