Cielo mostra crescimento de 0,3% no varejo em setembro

Atualizado em 12 out 2022, 21h06 - Publicado em 13 out 2022, 09h01

As vendas no varejo cresceram 0,3% — já descontada a inflação — em setembro em relação a igual período em 2021. São 11 meses seguidos de alta no comércio.

Segundo Diego Adorno, gerente de dados da Cielo, o varejo continua em recuperação após o período da pandemia da Covid-19, mas num ritmo menos acelerado que nos meses anteriores.

“É reflexo de dois fatores: da redução recente do preço dos combustíveis e de uma base comparativa mais forte, em setembro de 2021, que vinha de um processo de afrouxamento da quarentena”, diz.