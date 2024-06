Chefe da CNI terá reuniões com Lira e Pacheco nesta terça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Chefe da CNI, o empresário Ricardo Alban terá reuniões, nesta terça, com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e com o chefe da Câmara, Arthur Lira, sobre a MP editada por Lula para limitar a compensação de créditos de PIS-Cofins.

O setor produtivo se uniu a uma parte importante do Parlamento que cobra de Pacheco a devolução da medida ao Planalto. O chefe da CNI continua com o entendimento de que o caminho mais correto é a devolução da matéria pelo Parlamento. “Mantemos a firmeza na negociação”, disse Ricardo Alban a interlocutores.