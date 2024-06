Cade deve homologar operação entre IBM e SAG nesta quinta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente do Cade, Alexandre Cordeiro marcou uma sessão extraordinária do órgão para esta quinta-feira, com o objetivo de homologar o despacho que aprova uma operação estimada em 11 bilhões de reais na qual a IBM compra a empresa alemã Software AG.

O negócio envolve um novo compromisso assumido pelas partes, que se refere a cláusulas de não concorrência, de acordo com a jurisprudência do Cade.