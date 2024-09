Busca de empresas por crédito aumentou 1,5% em agosto, diz Serasa Experian

As companhias brasileiras mantiveram a busca por recursos financeiros, que cresceu 1,5% no país, em comparação com o mesmo mês de 2023, segundo dados do Indicador de Demanda das Empresas por Crédito da Serasa Experian. Negócios do porte “micro e pequenos” foram os únicos a registrar saldo positivo (1,7%) nos requerimentos.

“A recuperação gradual da economia pós-pandemia, juntamente com a digitalização e bancarização aceleradas, tem facilitado o acesso das empresas ao crédito. Além disso, a necessidade de capital de giro perante um quadro de atividade econômica ainda relativamente aquecida tem levado as empresas a buscarem mais recursos financeiros. A elevação nos títulos de dívida e nos empréstimos externos também reflete essa tendência de aumento na demanda por crédito”, explicou o economista Luiz Rabi, da Serasa Experian.

O setor das empresas que tiveram a maior parcela da demanda por crédito em agosto foi aquele dos segmentos “Primário”, “Financeiro” e “Terceiro Setor” (20,3%). Em segundo lugar ficou “Indústria” (4,3%), em terceiro “Serviços” (1,2%) e, por último “Comércio” (0,6%).

Quando analisadas as unidades federativas, o levantamento revelou que, ainda em agosto, as empresas de Pernambuco avançaram no ranking de demanda por crédito com 51,1% das buscas.

Continua após a publicidade

“O BNDES ampliou significativamente suas aprovações de crédito para empresas de Pernambuco, totalizando R$450 milhões no primeiro semestre do ano, um aumento de 95,7% em relação ao mesmo período de 2023”, disse Rabi.

O mapeamento é construído a partir de uma amostra significativa de cerca de 1,2 milhão de CNPJs consultados mensalmente na base de dados da Serasa Experian.