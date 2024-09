Black Friday: pesquisa mostra novo comportamento de público e vendedores

Uma pesquisa feita pela plataforma Reclame Aqui apontou que tanto consumidores quanto vendedores estão aprendendo a lidar com a Black Friday de modo cauteloso. A data ficou conhecida em 2023 por ser repleta de golpes virtuais.

O levantamento apontou que 45% dos consumidores se preparam para o evento pesquisando preços de forma antecipada, e 31% faz questão de verificar a reputação das lojas em que pretende comprar.

Coletados entre 9 e 15 de agosto com mais de 5 mil usuários da plataforma, os dados indicaram que os vendedores também estão preocupados com a má reputação do evento e querem aprender como colaborar com a diminuição das fraudes, possibilitando um maior número de vendas.

Além disso, o comportamento do público é, para o CEO e Cofundador do Reclame Aqui, Edu Neves, o que deve fazer os lojistas despertarem para não cometer erros da Black Friday passada e se preparar para 2024. O evento deverá ocorrer em 29 de novembro.