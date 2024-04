Bets vão aportar mais de meio bilhão de reais na Série A do Brasileirão

As plataformas de apostas seguem em crescimento no mercado do futebol. Os clubes que fazem parte da Série A do Brasileirão vão receber, neste ano, cerca de 555 milhões de reais em patrocínios pagos pelo setor. O aumento é de 66,1% em relação ao início da edição do ano passado, quando as cifras já ultrapassavam os 333 milhões de reais.

O crescimento na Série A vem principalmente de novos contratos, como o do Corinthians com a Vai de Bet, que representa 120 milhões de reais aos cofres do clube anualmente. A Pixbet também investirá 85 milhões de reais no Flamengo. Dos vinte times, apenas Cuiabá e Vasco não possuem nenhuma parceria com empresas de bet.

A alta da quantia aportada também é reflexo do aumento de contratos para a principal propriedade do uniforme. Para esse ano, o número de patrocínios master de sites de apostas cresceu entre os clubes da primeira divisão: agora, 14 das 20 equipes cedem o espaço mais nobre da camisa a uma empresa do setor. No início da última edição do Brasileirão, eram 12.

“As casas de apostas já estão bem estabelecidas entre os patrocinadores do futebol, com contratos cada vez maiores. A competição para estampar suas marcas e estabelecer acordos exclusivos tem crescido junto com a quantidade de empresas”, diz Joaquin Lo Prete, da Absolut Sport no Brasil.

“A injeção de dinheiro dos sites de apostas no futebol nacional é uma forma direta de promoção do esporte. Os valores cada vez mais significativos aumentam o poderio financeiro dos clubes”, diz Cristiano Maschio, CEO da Qesh e especialista no mercado de apostas.