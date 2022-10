Bancas de revistas faturam 347% a mais após lançamento do álbum da Copa

Atualizado em 7 out 2022, 17h29 - Publicado em 7 out 2022, 18h30

As bancas de revistas faturaram em agosto, mês do lançamento do álbum da Copa do Mundo, 347% a mais do que no mesmo período do ano passado. O levantamento é da empresa de máquinas de cartão de crédito Cielo.

“É evidente o quanto a liberação dos pacotinhos ativou o fluxo de pessoas nesses locais. Esse aumento das visitas às bancas pode, inclusive, ter contribuído para as vendas de outros produtos e o consequente crescimento do faturamento nesses locais”, diz Diego Adorno, gerente de produtos de dados da Cielo.

Nas semanas seguintes, houve um recuo na alta do faturamento, mas que se manteve acima de 100%, em relação com os mesmos períodos de 2021.