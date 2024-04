Appy debate regulamentação da tributária com empresários em SP

O secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Appy, do Ministério da Fazenda, vai participar na noite desta segunda-feira de encontro com empresários, em São Paulo. A ideia é debater sobre os impactos no mercado e nos negócios da novas perspectivas do sistema tributário.

O ministro Fernando Haddad entregou, na semana passada, as 300 páginas do texto que irá regulamentar a proposta ao Congresso. Na sexta, Appy concedeu entrevista por 8 horas para explicar os projetos a jornalistas.

Além do secretário extraordinário da Fazenda, nesta segunda-feira, o evento vai contar com Tatiane Allem, diretora comercial da BMS Consultoria, que organiza o evento. Marco Monteiro, sócio da Veirano Advogados, e David Benevides, sócio-líder de tributos da Grant Thornton Brasil, também vão debater o assunto.

“Esse debate contribui com a transparência e legitimidade do processo de reforma, garantindo que as decisões reflitam as necessidades de todo o mercado”, avalia Tatiane.