ApexBrasil reúne empresários e investidores em SC para ampliar exportações

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A ApexBrasil realiza, nesta semana, em Florianópolis, mais uma edição do programa Exporta Mais Brasil. O evento, que começa nesta segunda e vai até quinta, dá oportunidade para que produtores locais apresentem e negociem produtos com treze compradores internacionais de onze países: China, Rússia, Índia, Emirados Árabes Unidos, Polônia, Armênia, Argentina, Colômbia, Moçambique, Angola e África do Sul.

Essa edição terá foco nos setores de casa e construção. Cerca de 30 empresas brasileiras dos segmentos de iluminação, móveis, refrigeração, revestimentos cerâmicos, serviço de arquitetura, rochas ornamentais e plásticos estarão no evento.

O seminário Diálogos Exporta Mais Brasil marca a abertura da semana, reunindo parlamentares e outras autoridades locais para debater desafios e oportunidades de negócios internacionais no setor de materiais de construção.

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, que estará no Diálogo Exporta Mais Brasil, lembra que “eventos como esse facilitam o intercâmbio comercial e fortalecem a presença do Brasil no mercado global”.