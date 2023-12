Agência in.Pacto vira holding e estima faturar R$ 100 milhões em 2024

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma das principais agências de comunicação corporativa do país, a in.Pacto anunciou nesta sexta a criação de uma holding que

abrange seis empresas.

O movimento dos sócios Klécio Santos e Vitor Fortes vem com a aquisição da Santafé Ideias, uma empresa com 30 anos de tradição no mercado de relações públicas em Brasília, e a incorporação da agência de publicidade Euro, sediada em Porto

Alegre.

A formação da holding projeta uma receita estimada de cerca de 100 milhões de reais para o próximo ano. “Ao longo dos últimos três anos à frente da in.Pacto, nosso objetivo primordial foi diversificar, oferecendo uma abordagem de comunicação 360 para atender ainda mais às necessidades dos nossos clientes”, diz Santos, CEO da holding.