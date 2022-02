A recuperação em V da economia do Maranhão

A “recuperação em V” tão exaltada pelo ministro Paulo Guedes está sendo comemorada por opositores do presidente Jair Bolonaro, na economia do Maranhão. Dados atualizados do Caged, do Ministério do Trabalho, apontou que a estratégia maranhense de lockdown no início da pandemia da Covid-19 em 2020 deu resultado positivo.

A medida possibilitou que Maranhão fosse o primeiro Estado do país a reabrir a economia, ainda em maio de 2020, com a recuperação em “V “na geração de empregos formais logo já no mês seguinte.

Em 2020, o Maranhão registrou uma criação líquida de 16.584 empregos, enquanto o Brasil teve fechamento de 191,5 mil vagas ao longo do ano.

Já no ano passado, o Estado registrou 40.605 empregos criados.