A inédita reunião dos conselhos da Fiesp com Alckmin

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites.

Depois do Carnaval, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, vai debater sobre “produtividade e taxa de investimento” numa reunião com todos os conselhos da Fiesp.

Inédita, a iniciativa é de Josué Gomes, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.