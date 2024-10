Quanto os consumidores pretendem gastar na Black Friday, segundo pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um levantamento feito pelo Terra & Vivo Ads, braço de publicidade digital da Vivo e do Terra, indicou que 34% dos consumidores pretendem gastar até no máximo 100 reais na próxima Black Friday, que acontece no final de novembro deste ano.

O estudo também aponta que 18% dos entrevistados planejam desembolsar entre 500 e 999 reais, e 12% esperam gastar mais de 2.000 reais durante as promoções. Outros 16% pretendem investir entre 1000 e 1999 reais, e 19% prevêem desembolsos entre 200 e 299 reais.

Feita entre maio e outubro deste ano, a pesquisa ouviu 149.000 respondentes em todas as regiões do Brasil.