A bilionária estimativa de faturamento da ABComm para a Black Friday 2024

Marcada para 29 de novembro, a Black Friday deste ano deve alcançar a marca de 7,93 bilhões de reais de faturamento no comércio eletrônico, segundo estimativa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABComm. O valor é pouco mais de 10% maior que os 7,2 bilhões registrados em 2023. Para o cálculo, a entidade considera o período que se estende do início da semana da Black Friday até o dia da Cyber Monday, em 2 de dezembro.

A projeção para 2024 é que o ticket médio para as compras suba para 738 reais, com uma expectativa de 10,7 milhões de pedidos durante os dias de promoção — no ano passado, o valor foi de 705 reais, com 10,2 milhões de compras.

“Esperamos que a Black Friday deste ano supere expectativas com um maior engajamento dos consumidores. Esse cenário reflete a confiança nas ofertas que o evento proporciona”, afirma Mauricio Salvador, presidente da ABComm.