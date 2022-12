A esperada conversa entre Geraldo Alckmin e o presidente do Banco Central

Depois da esnobada cometida pela área econômica da equipe de transição com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin teve uma longa reunião com o presidente da autarquia, na qual trocaram informações sobre a situação fiscal do país.

Campos Neto, que vai permanecer no cargo por mais dois anos, ouviu de Alckmin o compromisso de que o novo governo será responsável com as contas públicas.