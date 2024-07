A 20 dias de prazo-chave, só cinco bets pediram registro à Fazenda

Faltando pouco menos de três semanas para o fim do prazo-chave de 20 de agosto, só cinco casas de apostas, as chamadas bets, entraram com o pedido de autorização ao Ministério da Fazenda para continuar operando no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2025.

São elas a Betano, a Superbet, o Rei do Pitaco (na modalidade de fantasy sports), a Sportingbet e a Caesars Sportsbook.

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda garantiu que vai analisar ainda este ano todos os pedidos de autorização para operação submetidos até 20 de agosto.

As empresas que não tiverem a autorização no primeiro dia de 2025 serão proibidas de continuar operando no Brasil até que obtenham o registro. O processo de análise pode durar vários meses.

Além de uma série de documentos – inclusive a comprovação de capital brasileiro – , as bets que quiserem se registrar terão de pagar uma outorga de 30 milhões de reais.