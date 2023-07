62% dos consumidores das classes A e B pretendem comprar na Black Friday

Janela estratégica para marcas que buscam aumentar o volume de vendas e fortalecer sua presença no mercado, a Black Friday também gera grande expectativa nos consumidores. É o que aponta uma pesquisa inédita da Globo: 62% dos consumidores de classes A e B revelam o desejo de realizar compras no período.

O brasileiro também afirma que pretende antecipar as pesquisas pelos produtos: 26% iniciam suas pesquisas três meses antes da Black Friday, e 22% com, pelo menos, um mês de antecedência. Apenas 4% dizem deixar as pesquisas para a véspera da Black Friday. O movimento está em linha com a busca por bons preços, visto que 81% dos consumidores consideram que o planejamento é fundamental para encontrar boas ofertas.

Já entre os itens mais desejados estão smartphones (24%), calçados, roupas e acessórios (22%), e cosméticos (20%), seguidos por eletrônicos e eletrodomésticos (19%).

Na hora de pagar, o cartão de crédito aparece como principal meio para 60% dos consumidores, justamente pela possibilidade de parcelamento. Na sequência aparecem Pix (38%) e cartão de débito (22%). Os que preferem as chamadas carteiras digitais somam 11% e escolhem esse meio, principalmente, pelo benefício do cashback.

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 2.000 pessoas, de todas as classes e regiões do país.

