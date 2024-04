Zarpando: CVC tem alta de 80% em cruzeiros e fatura R$ 500 milhões

A agência de viagens CVC registrou faturamento de quase 500 milhões de reais em 2023, um crescimento de mais de 50% em relação ao ano anterior. O resultado é fruto do desempenho da divisão de cruzeiros, que saiu de um faturamento de 37 milhões em 2022 para 67 milhões em 2023 — aumento de 80%. As despesas foram de 245 milhões de reais, um aumento de 26% em relação a 2022. Despesas com marketing na Black Friday e o custo de crédito, no Brasil e na Argentina, que proibiu o parcelamento de viagens internacionais, pressionaram o caixa.

