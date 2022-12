Vox2You investe milhões em aplicativo para ser o ‘Duolingo da Oratória’

A rede de escolas de oratória Vox2You firmou uma joint venture com a Evolua Educação para desenvolver um novo aplicativo de ensino próximo aos moldes do Duolingo. Trata-se de uma plataforma para o aprimoramento da oratória (voltado para quem quer desenvolver técnicas para falar em público) para executivos baseada em três módulos: um grátis e outros que poderão custar entre 1,5 mil e 4,5 mil reais. As empresas investiram cerca de 5 milhões de reais no novo dispositivo e pretendem lançá-lo no mercado em fevereiro de 2023.

A Vox2You espera que, com isso, consiga evoluir seu faturamento dos atuais 70 milhões de reais para cerca de 200 milhões de reais no próximo ano. “A gente está convicto que dá para fazer esse crescimento pela base de clientes que as duas empresas têm hoje”, diz Luis Fernando Câmara, fundador da Vox2You, que já teve entre seus alunos Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do país, e foi investida no passado por Eike Batista.

A ideia das empresas é utilizar a atual base de alunos para escalar o novo negócio rapidamente. Hoje, a Vox2You tem mais de 120 unidades presenciais e diz ter cerca de 30 mil alunos no país. A Evolua, por sua vez, tem uma rede de licenciamento de seus sistemas de ensino que alcança 1.730 escolas. “O aplicativo terá 80 técnicas de oratória, que vão desde o primeiro módulo, que a gente chama de ‘academy’, onde se trabalha os princípios básicos da oratória e storytelling; até os níveis mais elevados, onde há atividades como roteiros para apresentações em público, palestras de auto impacto e como gravar vídeos para redes sociais”, afirma Câmara. “O modelo mais avançado será mais direcionado, com oratória para vendas, atendimento, liderança e gestão.”

