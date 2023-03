Voo de galinha da CVC pós-pandemia de Covid-19 decepciona mercado

A operadora de viagens CVC reportou resultados medianos no quarto trimestre de 2022, segundo alguns analistas. O número de reservas confirmadas ainda está 26% abaixo do quarto trimestre de 2019, período anterior à pandemia. Ou seja, a empresa ainda tenta alçar voo depois desse período difícil. Além do número baixo de reservas, suas margens continuam pressionadas. O chamado take rate, que é a porcentagem de receita líquida sobre as reservas, caiu de 9,1% para 8,7% ano a ano. A CVC teve prejuízo de 96 milhões de reais no quarto trimestre de 2022. “O resultado líquido ficou bem abaixo do esperado devido a margens menores e despesas financeiras acima do esperado. No geral, este foi outro trimestre difícil para a CVC. As métricas de volume doméstico cresceram em relação ao ano anterior em uma base de comparação fraca, mas ficaram abaixo dos níveis de 2019 e abaixo de nossas expectativas”, escrevem os analistas do Bradesco BBI em relatório enviado a clientes. Por volta das 13h, as ações da CVC desabavam 13%, a maior queda do dia dentro do Ibovespa.

