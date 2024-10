Volta do X pode ter impacto significativo nas eleições, diz especialista

A determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para desbloqueio da rede social X no Brasil, no final da tarde desta terça-feira, 5, deve movimentar o segundo turno das eleições municipais, de acordo com especialistas.

A plataforma, que está suspensa no país há 39 dias, era vista como uma importante ferramenta de divulgação dos candidatos, que usavam os trending topics como termômetro dos noticiários e acontecimentos factuais.

Para Edmar Bulla, fundador e CEO do Grupo Croma de design, os rumos das eleições para prefeitos que foram ao segundo turno pode ter mudanças com o retorno da plataforma. “É uma rede social poderosa para uso político, seja pelo imediatismo, engajamento direto, alto potencial de viralização, uso de hashtags com alto alcance e cobertura e capacidade de análise de sentimento”, afirma o especialista. “Acredito que a atividade geral nas redes sociais deve se intensificar com o retorno do X, tornando-se um campo de batalha crucial para os candidatos. Não tenho dúvidas de que a capacidade de construir narrativas eficazes e de se conectar rapidamente com o eleitorado será decisivo para o sucesso nas urnas”, complementa.