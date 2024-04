Vixtra alavanca R$ 180 milhões com aporte de fundos e FIDC

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A fintech Vixtra, voltada à concessão de crédito para importadores, alavancou 180 milhões de reais. A maior parte, ou 150 milhões de reais, são provenientes de um FIDC, um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, junto de quatro instituições do mercado: Capitânia, Verde, Contea e Credit Saison. A companhia também recebeu um aporte de 30 milhões de reais em uma rodada de investimentos realizada pela Endeavor, Valor Capital, NXTP, QED Investors e Actyus. No último ano, a Vixtra registrou um crescimento de 823% — que espera turbinar com o novo capital.