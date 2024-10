Vivo inaugura terceira usina solar na Bahia e chega a 70 unidades no país

A Vivo inaugurou sua terceira usina de energia solar no estado da Bahia, chegando a 70 unidades no modelo de geração distribuída em operação no país. A nova usina, localizada no município de Malhada (BA), foi construída em parceria com as empresas Gera e Energea e ocupa uma área de 14 hectares. A produção de energia do empreendimento será de 12.348 MWh por ano, que serão injetados na rede da concessionária Neoenergia Coelba, suprindo 140 pontos de consumo da empresa na região. A Vivo possui 35 mil pontos de consumo de energia no país e, segundo a empresa, todo o seu consumo é proveniente de fontes renováveis.